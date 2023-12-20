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Сегодня, 13:25

Владимир Плющев: «ЦСКА поступил правильно, заявив Федотова»

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Бывший наставник молодежной сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«На мой взгляд, армейцы поступили верно. Международная федерация пытается корчить из себя невинных девочек, мол, всегда действуют согласно нормам регламента. ЦСКА пошёл на принцип», — приводит слова Плющева RT.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что к Федотову будут применены новые дисциплинарные санкции из-за того, что хоккеист подписал новое соглашение с ЦСКА. Контракт с армейским клубом нарушил требования договора россиянина с «Филадельфией».

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь сыграл 23 матчей. На счету голкипера 12 побед и 11 поражений. В 4 встречах игрок оставил свои ворота «сухими».

Источник: RT
Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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