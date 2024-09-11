Плющев о проблемах тренерских кадров в России: «У 70 процентов тренеров КХЛ нет высшего образования»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о проблемах тренерских кадров в стране.

«Если мы не можем готовить игроков, значит, есть проблемы и вопросы к тренерам. Если капнуть поглубже, то, наверно, у 70 процентов тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

По мнению специалиста, в подготовке молодых российских хоккеистов явно наблюдаются упущения.

«У большие прорехи в подготовке молодежи. Я на этом уже неоднократно заострял внимание, но никому это особенно не интересно. А интересно пригласить среднего уровня легионера и говорить о том, что они украсили наш хоккей. Кто украшает? Люди, от которых отказались там. Как они могут украсить то, что здесь?» — добавил он.

Помимо работы в сборной России, Плющев также тренировал «Ак Барс», «Северсталь», «Капитан» и «Казцинк-Торпедо».