Плющев о финансовой ситуации в «Ладе»: «Это влияет на игроков»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что финансовые вопросы давят на хоккеистов.
«Я не финансовый директор КХЛ и не финансовый директор «Лады». Сложно комментировать вещи, в которых ты не компетентен. Что касается влияния на хоккеистов, то, конечно, такие вещи давят на них. У большинства есть семьи, у кого-то могут и жены себя не всегда адекватно вести в таких случаях», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
Источник: vseprosport.ru
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|Амур
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|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
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|
Адмирал – Металлург Мг
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|
Сибирь – Сал. Юлаев
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|
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