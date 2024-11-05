Плющев о финансовой ситуации в «Ладе»: «Это влияет на игроков»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что финансовые вопросы давят на хоккеистов.

«Я не финансовый директор КХЛ и не финансовый директор «Лады». Сложно комментировать вещи, в которых ты не компетентен. Что касается влияния на хоккеистов, то, конечно, такие вещи давят на них. У большинства есть семьи, у кого-то могут и жены себя не всегда адекватно вести в таких случаях», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».