Плющев: «Игроки «Спартака» показывают не тот хоккей, который хотели бы видеть руководство и болельщики»

Бывший тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил результаты «Спартака» в КХЛ.

«Вопросы о смене главного тренера «Спартака» надо задавать руководству. Сейчас команда выступает неуверенно, — приводит слова Плющева «Чемпионат». — Думаю, можно было предвидеть такое развитие событий, потому что селекционная работа была исполнена не самым лучшим образом. Некоторые игроки просто не соответствуют желаниям болельщиков, руководства — показывают не тот хоккей, что всем бы хотелось бы. Надо задавать вопросы тем, кто занимался селекцией, чем они руководствовались: почему они пригласили тех, а не иных».

Также тренер считает, что у московской команды серьезные проблемы в обороне.

«Не буду говорить по персоналиям, но знаю, что в «Спартаке» достаточно большие проблемы в обороне. То, что «Спартак» забивает полтора гола за три матча, говорит о том, что и атака находится в печальном состоянии и желает быть лучше», — добавил он.

«Спартак» проиграл три домашних матча подряд — минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1).

Команда занимает 8-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 30 очков в 29 играх.