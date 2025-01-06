Плотников — о словах Ротенберга: «Все детство я играл во дворе в футбол»

Нападающий СКА Сергей Плотников высказался о словах главного тренера команды Романа Ротенберга о важности футбола для хокеистов.

29 декабря 43-летний специалист поделился мнением о том, что любой хоккеист должен уметь играть в футбол, так как эти виды спорта близки друг к другу с точки зрения командности и игрового мышления.

«Все детство я играл во дворе в футбол, так что проблем с этим видом спорта никаких нет. Слежу ли за футболом? Не особо, честно говоря. Нет времени. Телевизор дома работает только в одном случае — если дети смотрят мультики», — цитирует Плотникова «ВсеПроСпорт».

За 38 игр в нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 34 (18+16) очков.