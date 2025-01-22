Плотников назвал выдумкой информацию о малом количестве тренировок в СКА

Нападающий СКА Сергей Плотников после победы над «Локомотивом» (5:2) рассказал об атмосфере в команде.

Армейцы благодаря этой победе прервали серию из четырех поражений.

«Как видите, мы побеждаем «Локомотив», а проигрываем тем, кому нельзя... Очень много случаев, конечно, когда команда лидирует в регулярке, но в плей-офф что-то происходит. Поэтому самое главное — как команда подойдет к плей-офф, как там выступит.

У СКА мало тренировок? Когда команда проигрывает, эксперты всегда ищут причины. И чаще всего они выдуманные. Кто не находится внутри команды, не приходит на наши тренировки, тот просто не может знать, что у нас происходит. У нас не легкие тренировки. Иногда у нас два льда подряд: на одной разыгрываем большинство, потом у нас вторая тренировка стандартная для всей команды. И, естественно, у нас есть зал», — передает слова Плотникова «ВсеПроСпорт».

СКА занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 25 матчах.