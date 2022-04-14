Плотников: «На мне все заживает, как на собаке»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвел итоги седьмого матча серии финала Западной конференции против СКА (3:0, 4-3).

«Сложно ответить, как мне получилось сделать прорыв. Мы команда. Надеюсь, в финале будут тащить все.

История с уходом из «Магнитки» была давно. Главное, что мы в финале и будем бороться за Кубок.

Травма глаза? Было очень страшно и больно. Не понимал, что происходит. Просто почувствовал, что кровь заливает глаз. Но на мне все заживает, как на собаке, быстро восстановился.

Никакого негатива к сопернику у меня не было. Очень люблю Петербург, с недавних пор здесь обосновался. Город со своей атмосферой", — заявил Плотников.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет против «Металлурга».