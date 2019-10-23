По итогам заседания спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт лиги.

— Плотников дисквалифицирован на один матч и подвергнут индивидуальном штрафу в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне, — говорится в сообщении.

СКА проиграл по буллитам «Нефтехимику» (2:3) на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ. В самом начале третьего периода произошел игровой эпизод с участием нападающего петербуржцев Сергея Плотникова и защитника нижнекамцев Александра Брынцева. Хоккеисты вступили в борьбу за шайбу, в ходе которой Плотников ударил своего оппонента клюшкой. Брынцеву это не понравилось и он толкнул Плотникова, тут же получив ответный толчок. Между игроками завязалась драка.

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