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Плей-офф МХЛ может пройти в августе

16:11
Плей-офф МХЛ может пройти в августе.
Плей-офф МХЛ может пройти в августе.
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КХЛ рассматривает возможность проведения плей-офф Париматч-МХЛ в августе. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Это связано с пандемией коронавируса.

«КХЛ провела совещание с руководством всех клубов МХЛ, продолжающих борьбу за Кубок Харламова, и предложила вариант проведения турнира после окончания летних отпусков и предсезонной подготовки, в августе 2020 года, — говорится в сообщении. — После получения консолидированного мнения клубов лига вынесет окончательное решение, которое будет опубликовано на официальных ресурсах КХЛ и МХЛ».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 436 159 человек. Умерших — 19648, выздоровевших — 111 847. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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