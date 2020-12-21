Новичок «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт поделился впечатлениями после перехода в клуб из Уфы. Он заключил контракт до конца сезона.

— Атмосфера в команде очень позитивная. Все улыбаются, это реально классно, — приводит слова Плэтта сайт «Салавата».

— Как прошла первая тренировка?

— Все отлично. Уже удалось пообщаться с тренерским штабом и с ребятами, тем более, некоторых парней я знал по своим предыдущим клубам.

— Какие мысли пришли в голову, когда узнали, что есть возможность перейти в клуб? Были ли другие варианты продолжения карьеры?

— Думаю, для меня это потрясающая возможность играть в топ-клубе КХЛ. Каждый сезон перед «Салаватом» стоят высокие задачи, и это меня лично привлекает. Да, были различные варианты продолжения карьеры, но по поводу переезда в Уфу у меня были хорошие ощущения и я доверился им.

— Вы не один раз выходили на лед «Уфа Арены» в составе других команд КХЛ. Какой вам запомнилась атмосфера на уфимском льду?

— Атмосфера в Уфе просто фантастическая. Арена вмещает сколько, семь или восемь тысяч? Восемь! Всегда казалось, что намного больше. За все время, что я тут бывал, мне особо не удавалось посмотреть город. Но сейчас у меня есть возможность изучить город на своей машине. Еще я хочу побольше узнать про Башкортостан, поэтому в ближайшее время буду читать про республику. Это мой образ жизни — если есть шанс, то я должен узнать для себя что-то новое в культурном плане. Меня это всегда вдохновляет.