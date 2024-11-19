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Сегодня, 15:30

Плешков: «Если бы Овечкин лет 6-7 назад пришел в СКА, то точно смог бы побить рекорды КХЛ»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии «СЭ» высказался о борьбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за преодоление рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:2), а на следующий день сделал дубль в игре с «Ютой» (6:2).

Теперь на счету Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Гретцки (894) составляет 26 шайб.

— Сможет ли Овечкин побить этот рекорд уже в этом сезоне? Мы вчера это обсуждали. Было бы здорово, если бы он побил рекорд в этом году, чтобы в следующем сезоне уже не выходить.

— Как тебе идея: Овечкин побьет рекорд и...

— ... приедет в СКА? (смеется)

— А почему бы и нет, кстати?

— Ну, будет здесь рекорды бить, значит.

— Если пофантазировать: Овечкин смог бы побить всевозможные рекорды СКА и КХЛ?

— Если бы лет 6-7 назад пришел бы, то точно смог бы.

— Сейчас уже не потянет?

— Блин, ну, со всем уважением... Хотя, он сейчас рвет в НХЛ. Так что мне кажется, 100% возможно.

— Было бы правильным по случаю рекорда Овечкина устроить торжественный вечер в России? Например, в Москве, на арене родного для него «Динамо». Какой-нибудь гала-матч с участием его самого, звезд КХЛ и бывших партнеров Александра по «Динамо», «Вашингтону» и сборной России...

— Конечно. Идея — супер. Какое-то мероприятие точно должно быть по такому поводу. Это такой рекорд, такой великий хоккеист нашей страны... Просто так это не может остаться незамеченным. Должно быть что-то грандиозное. Мне кажется, вся страна следит за этим. Будем отмечать! — сказал Плешков «СЭ».

Александр Овечкин
КХЛ
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