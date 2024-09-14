Плешков — о результатах СКА: «Не знаю, что происходит с командой»
Вратарь СКА Артемий Плешков рассказал, что не столкнулся с критикой в свой адрес после поражения от «Трактора» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (0:3).
После этой встречи клуб из Санкт-Петербурга отключил комментарии в официальном Telegram-канале.
«После матча никто меня не критиковал. Наоборот, все поддержали и сказали, что моей вины в пропущенных шайбах не было. У нас не получилось забить, но все работали и у всех было желание», — цитирует Плешкова Metaratings.ru.
Голкипер отметил, что исход матча определил третий период, в котором СКА, в отличие от соперника, не смог реализовать свои моменты.
«Не знаю, что происходит с командой и почему у нас на старте сезона только одна победа. Но в любом случае нельзя друг друга винить. Надо работать и побеждать», — добавил он.
В первых четырех играх нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет на своем льду против «Лады». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
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