Платонов завершил карьеру. Спортсмен хочет работать тренером

Вице-президент и председатель правления "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что 37-летний нападающий Денис Платонов принял решение завершить карьеру, сообщает официальный сайт команды из Магнитогорска.

В прошедшем сезоне Платонов сыграл в 24 матчах за "Металлург" и набрал 8 (2+6) очков.

– Вопрос Геннадию Величкину и пану Йозефу. Как вы работали с Денисом Платоновым? У него были отрезки, когда он не играл, но он раньше всех приходил в раздевалку, терпел, работал. Когда выходил на лед – он старался сделать все по максимуму. Денис на днях заявил, хоть и не совсем публично, что карьеру он завершает. Рассматривается ли вариант с прощальным матчем, свитером под сводами Арены и так далее?

– Денис это наша легенда. Это человек не местный, но который пришел в команду и стал самым местным. Вот других слов у меня нет. Да, правда, Денис решил закончить карьеру, но у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера. Где и в каком качестве – вы узнаете позже, – приводит слова Величкина пресс-служба "Металлурга".

Платонов дважды выигрывал Кубок Гагарина. Также выступал за "Кристалл", "Ак Барс", "Нефтехимик", "Авангард" и "Салават Юлаев".

Все о КХЛ – здесь