Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало данные о платежной ведомости «Автомобилиста».

По данным источника, этот показатель составляет 817 миллионов рублей. Пополнить команду может максимум один игрок, при этом в бюджете клуба остается место для защитника Никиты Трямкина, который пока не определился, оставаться ли в команде или отправится в «Ванкувер».

Самым дорогим игроком клуба остаётся чешский вратарь Якуб Коварж. С контрактом в 90 млн рублей он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. На втором месте нападающий Анатолий Голышев — 70 млн. 65 млн составляет зарплата Брукса Мэйсека, 60 — Питера Холланда.

Пока не подписал новый контракт 42-летний форвард Павел Дацюк. По имеющимся данным, в прошлом сезоне зарплата хоккеиста составила 100 млн рублей и еще 20 млн — бонусы. Источник указывает, что зарплата Дацюка в следующем сезоне будет ниже почти в 10 раз и составит 13 млн рублей. Также сообщается, что через год Дацюк завершит карьеру и займет должность генерального менеджера клуба.

Ранее «СЭ» публиковал рейтинг зарплат топ-71 среди хоккеистов КХЛ. В рейтинге также были игроки «Автомобилиста»: Якуб Коварж, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Захар Арзамасцев.