Форвард «Трактора» Сергей Калинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

— Тяжелая игра, третья на выезде, — приводит слова Калинина официальный сайт КХЛ. — Это всегда сложно из-за разницы во времени: проснулись и сразу поехали на игру. Жили по челябинскому времени, но все равно непривычно, когда надо ложиться спать, когда за окном светло. В концовке начинали просаживать. Пытались охладить соперника, чтобы они не входили в зону на высоких скоростях. Пластались под шайбы, заслужили победу. Виталий Кравцов взрослеет, становится эмоционально устойчив. Он играет большую роль в команде, забивает важные голы.