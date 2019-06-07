План предсезонной подготовки СКА

СКА определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, информирует официальный сайт клуба. Команда выйдет из отпуска 11 июля, и в течение четырех дней хоккеистов ждет медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.

15 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 28 июля.

С 3 по 8 августа команда будет находиться в Сочи, где примет участие в традиционном турнире Sochi Hockey Open. В рамках турнира СКА проведет четыре матча: 4 августа армейцы встретятся с "Сочи", 5 августа – с рижским "Динамо", 7 августа – с "Локомотивом" и 8 августа – с "Авангардом".

С 10 по 16 августа армейцев ждет сбор в Финляндии, на котором запланированы два выставочных матча: 15 августа – с "Йокеритом" и 16 августа – с "Витязем".

Заключительные предсезонные встречи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова. 21 августа соперником армейцев станет "Северсталь", 23 августа – "Йокерит", 25 августа – "Сочи" и 26 августа – "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ СКА начнет 2 сентября, расписание хоккейного сезона будет опубликовано в первой половине июля.