Пивоварня «Балтика» стала партнером КХЛ

Пивоваренная компания «Балтика» стала партнером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам «Балтики» Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова. Ранее пивоварня стала партнером чемпионата России по футболу.

В сезоне 2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча звезд КХЛ.

Новый сезон стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив».