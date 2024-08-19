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Сегодня, 11:17

Пивоварня «Балтика» стала партнером КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Пивоваренная компания «Балтика» стала партнером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам «Балтики» Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова. Ранее пивоварня стала партнером чемпионата России по футболу.

В сезоне 2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча звезд КХЛ.

Новый сезон стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
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