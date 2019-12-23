Пивцакин подписал контракт с «Металлургом»

«Металлург» подписал контракт с защитником Никитой Пивцакиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее в этот же день «Авангард» расторг контракт с 28-летним защитником.

Пивцакин уже выступал за «Металлург» в сезоне-2017/18. В 45 матчах защитник набрал 21 (9+12) очков.

В текущем сезоне Пивцакин провел 22 матча в КХЛ, набрав 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-2».