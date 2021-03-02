Питерс: «У Василевского и Секстона есть шансы сыграть во втором матче против «Авангарда»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог первого матча плей-офф КХЛ серии с «Авангардом» (0:3).

— Мы пропустили обидный гол с неудобной руки в начале игры и затем нас подвели абсолютно ненужные удаления. Из-за них мы и поплатились сегодняшним результатом, — сказал Питерс.

— Есть ли шансы у Василевского и Секстона сыграть в следующем матче или после неудачной концовки регулярки они угодили в глухой запас?

— Да, конечно, у них есть шансы сыграть.

— Согласны ли, что второй период был шансом «Автомобилиста» зацепиться за результат?

— Я не совсем согласен с этим. Если бы в третьем периоде не было бы раннего гола, то у нас еще были бы шансы перевернуть игру. Нужно было сосредоточиться на себе и играть, но, к сожалению, этого не получилось.

— Перед матчем некоторые источники сообщали, что у Коваржа есть небольшое повреждение. Насколько запланированным было его появление в старте сегодня?

— На самом деле у Якуба не было серьезных повреждений. У всех ребят после шестидесяти матчей регулярки есть некоторые недомогания и последствия простуды. Сейчас все в порядке и полном здравии. Мы готовимся к длинной серии и надеемся, что во втором мачте поработаем над деталями, которые решают исход противостояния.

(Иван Богун)