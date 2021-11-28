Питерс прокомментировал слухи о возможном уходе из «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс объяснил причины поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).

— Главный фактор нашего поражения — игра в неравных составах. Соперники забили победный гол в большинстве, а мы не реализовали ни одну из своих попыток, отсюда и такой результат, — цитирует тренера сайт «Авто».

— С учетом последних результатов команды, как вы реагируете на разговоры о своей возможной отставке?

— Никак не реагирую. Это часть бизнеса.

— Сегодня были перестановки во всех звеньях. Удовлетворены ли вы их игрой?

— Да, сегодня пришлось перемешать некоторые сочетания. В принципе до этого мне нравилось, как играло звено Жукенова. Но затем нам пришлось делать перестановки из-за того, что по ходу матча выбыл Макеев. И в принципе вся эта мешанина связана с тем, что у нас отсутствует ряд игроков, таких как Мэйсек, Романцев и Да Коста, которые сегодня не могли принимать участие в матче. Плюс, посреди игры травмировался Макеев.

— Есть ли информация о травме Макеева?

— К сожалению, нет пока информации. Надеюсь, что все обойдется. Все, что я знаю пока, это то, что в него попала шайба после броска Трямкина, и после этого он закончил игру.

— Возможны ли перед закрытием трансферного окна, которое уже скоро, какие-то шоковые меры — расторжения, обмены, подписания?

— Как все знают, у нас есть свободная вакансия под иностранного игрока. Мы стараемся работать в этом направлении, но, к сожалению, сейчас не самая простая ситуация для того, чтобы найти подходящего хоккеиста. Все прекрасно знают, что у нас возникла определенная проблема с основным голкипером. Человек, на которого мы делали ставку, выбыл после первой же игры сезона. Мы продолжаем искать варианты. И легионерская позиция, которую мы можем закрыть, — то, за счет чего мы можем усилиться и то, на что мы настроены до дедлайна.