Питерс отметил игру Коваржа в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

«Нам многое удавалось, понравилась игра. Отмечу несколько важных спасений Коваржа. Рад, что Секстон? был вознагражден за свое старание. Здорово, что Макеев не пожадничал шайбой, и отдал пас Секстону в эпизоде с голом в пустые ворота», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» с 46 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 20 очками — на последей строчке Востока.