Питерс остался доволен игрой «Автомобилиста» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

«Мы сделали большой упор на игру в своей зоне. В последних пяти матчах мы пропустили всего четыре шайбы. Увереннее стали действовать в обороне. Победы в домашней серии — хороший задел на будущее. Доволен своей командой, мы сыграли две трети регулярного чемпионата. У нас хорошая глубина состава, в следующем матче должен сыграть Хольцер, который добавит вариативности в обороне», — цитирует Питерса официальный сайт лиги.

На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 балл).