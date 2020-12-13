Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Очень хорошо, что нам сразу удалось завладеть преимуществом, — сказал Питерс. — Сегодня отлично сработала наша бригада большинства. Якуб Коварж сделал ряд ключевых спасений. Очень важная победа перед паузой на международные матчи.

Наш уровень доверия Коваржу очень высок. Он один из лучших вратарей в лиге. Сейчас будет пауза на Евротур. Надеемся, что сможем провести работу над ошибками, уберем некоторые вещи, и это поможет в том числе и Якубу.

Следующие семь-восемь дней будут очень важны для нас. Будем работать и над большинством, и над меньшинством. У нас появился Шумаков, которого нужно внедрить в систему. Он еще не совсем успел адаптироваться.

Согласен, что нужно улучшать меньшинство. Но все зависит от того, как пойдет. Сегодня первое меньшинство мы отыграли хорошо и даже забили. Парни стали чувствовать себя увереннее, больше верили в себя, не боялись ошибиться. Дальше все шло как по накатанной. Многое зависит от психологии. Будем работать в том числе и над этим элементом в ближайшую паузу на Евротур.

(Михаил Скрыль)