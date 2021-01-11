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Питерс — о поражении «Йокериту»: «Постараемся изменить результат»

03:11
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).

«У нас уже несколько поражений подряд накопилось, были удачные моменты, хорошо создавали моменты в неравных составах. У Макеева был прекрасный момент, когда он попал в перекладину. Завтра постараемся изменить результат. Завтра Дэн Секстон будет играть, Владислав Гросс начнет матч в воротах», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

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