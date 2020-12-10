Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата против СКА (2:7).

«Мы не были собранными в этом матче, играли плохо во всех зонах льда. До этого в поездке были две хорошие игры, но сегодня мы не смогли показать свой уровень. С Максимом Рябковым общаемся каждый день, пробуем найти усиления для состава. Мы все стараемся выполнять свою работу на максимуме. В такой игре тяжело кого-то выделять, Сергей Шумаков пытался создавать моменты, но это была неудачная игра для нас. Перерыв должен помочь, нам есть над чем работать», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.