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Питерс — о поражении от СКА: «Перерыв должен помочь, «Автомобилисту» есть над чем работать»

10 декабря 2020, 23:08
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата против СКА (2:7).

«Мы не были собранными в этом матче, играли плохо во всех зонах льда. До этого в поездке были две хорошие игры, но сегодня мы не смогли показать свой уровень. С Максимом Рябковым общаемся каждый день, пробуем найти усиления для состава. Мы все стараемся выполнять свою работу на максимуме. В такой игре тяжело кого-то выделять, Сергей Шумаков пытался создавать моменты, но это была неудачная игра для нас. Перерыв должен помочь, нам есть над чем работать», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

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