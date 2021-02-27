Главный тренер «Автомобилита» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:4).

«Мы сегодня намного больше атаковали, владели инициативой. Соперник провел в атаке меньше трех минут, но реализовал все свои возможности. Нам этого не удалось», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь», не вышедшая в плей-офф, финишировала девятой в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 матчах. «Автомобилист» остался на седьмой строчке (68 очков) и в первом раунде Кубка Гагарина встретится с победителем дивизиона Чернышева омским «Авангардом».