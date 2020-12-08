Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3). Клуб из Екатеринбурга потерпел девятое поражение подряд.

— Обидное поражение. В первом периоде у нас было достаточно моментов, а во втором пропустили две легкие шайбы, — приводит слова Питерса сайт КХЛ. — Много было нюансов, которые мы сделали хуже, чем могли. Не так много забиваем, как должны. Думаю, мы много бросаем, но нет нацеленности на ворота, не доводим моменты до реализации.

Игра Хольцера? Нужно смотреть на голы, это были не только его ошибки, вся команда действовала неудачно. Надеюсь, Корбиниан сможет усилить нашу команду в дальнейшем.