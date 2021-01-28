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Питерс — о поражении от «Ак Барса»: «По броскам было преимущество, но опять подвела реализация»

19:54
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса» (1:3).

«Начали достаточно неплохо, но пропустили две необязательные шайбы, на этом соперник завладел игрой, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Сегодня были хорошие моменты, то клюшка сломается, то попадем в штангу. Нужно поработать над входом в зону, есть над чем работать. По броскам было преимущество, но опять подвела реализация.

Я смотрел вчера игру Михаила Шалагина за «Горняк», там достаточно игроков, кто может действовать в нашем четвертом звене. Шалагин заслужил этот шанс, плюс нам нужно было дать возможность отдохнуть Илье Овчинникову. Мне понравились действия его звена».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/28/480571.html

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