Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:0).

«Сегодня удалось контролировать ход матча. Питер Холланд красиво забил в большинстве, отлично сыграл Владислав Гросс, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли. Владислав последний раз играл в старте 17 сентября, у нас такая ситуация, что есть шесть легионеров и нам нужно решать вопрос, кто будет играть. Хорошо понимать, что есть вратарь, который может выручить в нужный момент».