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Питерс — о победе над «Йокеритом»: «Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли»

20:41
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:0).

«Сегодня удалось контролировать ход матча. Питер Холланд красиво забил в большинстве, отлично сыграл Владислав Гросс, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли. Владислав последний раз играл в старте 17 сентября, у нас такая ситуация, что есть шесть легионеров и нам нужно решать вопрос, кто будет играть. Хорошо понимать, что есть вратарь, который может выручить в нужный момент».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/11/479860.html

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