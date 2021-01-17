Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:1).

«Сегодня было очень хорошее испытание для нашей команды. Я очень рад за ребят, рад за Протаповича, который сегодня забил свой первый гол. Он проделал серьезную работу, хорошо работал на тренировках и наконец ему это воздалось — хорошо поработал на пятаке, подкараулил шайбу. Вообще мне кажется, что сегодня их звено с Обидиным и Хрипуновым выдало свою лучшую игру в этом сезоне. Они молодцы, проделали отличную работу.

Я очень рад за Хольцера, который как всегда был хорош в защите, надежен, но при этом сегодня смог забить этот гол в пустые ворота, рад за него, поздравляю.

У Захара Арзамасцева не очень задался сезон — он получил неприятную травму, которая надолго выбила его из строя, но когда он вернулся, то начал показывать потрясающий уровень, молодец. Рад за нашу команду, всех с победой», — приводит слова тренера сайт «Авангарда».