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Питерс назвал причину разгромного поражения «Автомобилиста» в матче с «Динамо»

22:12
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сразу же упустили игру, не задалось с самого начала. Соперник быстро сделал счёт 3:0. Появилась надежда, когда мы сократили счёт до 2:4, но тут же пропустили несколько голов. Нужно очень многое обдумать, что-то поменять перед началом выездной серии», — цитирует Питерса официальный сайт лиги.

«Хольцер должен помочь нам решить некоторые вопросы, он сыграет уже в следующем матче. У нас будет целый месяц, чтобы обдумать новые трансферы. Мы выглядим несобранными и разбитыми. Мы очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Сейчас самый сложный момент в сезоне, у нас ещё не было такого состояния», — сказал Питерс.

«Динамо» набрало 40 очков и занимает четвертое место на «Западе». У «Автомобилиста» столько же очков и шестая позиция на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/03/476768.html

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