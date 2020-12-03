Питерс назвал причину разгромного поражения «Автомобилиста» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сразу же упустили игру, не задалось с самого начала. Соперник быстро сделал счёт 3:0. Появилась надежда, когда мы сократили счёт до 2:4, но тут же пропустили несколько голов. Нужно очень многое обдумать, что-то поменять перед началом выездной серии», — цитирует Питерса официальный сайт лиги.

«Хольцер должен помочь нам решить некоторые вопросы, он сыграет уже в следующем матче. У нас будет целый месяц, чтобы обдумать новые трансферы. Мы выглядим несобранными и разбитыми. Мы очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Сейчас самый сложный момент в сезоне, у нас ещё не было такого состояния», — сказал Питерс.

«Динамо» набрало 40 очков и занимает четвертое место на «Западе». У «Автомобилиста» столько же очков и шестая позиция на «Востоке».