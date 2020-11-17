Питерс: «Мы проделали неплохую работу, но «Ак Барс» был сильнее»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

«Соперник провел отличную работу в обороне, за счет скорости они доставили нам много проблем. Отсюда и такой результат. Я бы не сказал, что это наш худший матч в сезоне. Мы проделали неплохую работу, но соперник был сильнее. У нас есть время для того, чтобы сделать выводы из этой игры. Почему не сняли вратаря? Думали об этом, но решили не делать этого, чтобы не предоставлять сопернику шанс забросить четвертую шайбу. Третий гол получился из-за того, что наше звено подустало, ему была пора меняться. Мы не смогли сконцентрироваться на шайбе, а Александр Бурмистров проделал отличную работу», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.