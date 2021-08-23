Питерс: «Коварж с командой и должен сыграть в третьем матче на турнире в Челябинске»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча с «Сибирью» (1:0) на Кубке Губернатора Челябинской области.

— Хорошая игра со стороны обеих команд. Вратари показали высококлассную игру. Мы забили очень важный гол в первом периоде. У нас очень много игрового времени получили молодые ребята. Тот же Ситников провел очень много времени на площадке. Надеюсь, что это придаст ему уверенности и куража.

Частично связываю проблемы с низким количеством заброшенных шайб из-за того, что мы редко находимся в оптимальном составе. Некоторые ребята из топ-6 уехали в сборные на олимпийскую квалификацию. До этого кто-то получал травмы. Мы не могли стопроцентно отрабатывать все взаимодействия именно в атаке. Нам нужно приобрести уверенность в завершении и совершать больше бросков. Когда броски будут переходить в голы, то команде будет психологически попроще.

Что касается возвращения Коваржа, то Якуб сейчас с командой и должен сыграть в третьем матче на турнире. Не стал бы сейчас делать вывод, что Шикин начнет сезон основным. Сегодня он был молодец и сыграл здорово, но мы будем делать свой выбор ближе к старту регулярки. Сейчас могу сказать, что я доволен всеми тремя вратарями, которые есть у нас в распоряжении.

Если говорить о об отсутствии Николая Заварухина на лавке, то он пропустил игру из-за затруднений с ПЦР-тестом, — отметил тренер.