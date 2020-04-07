Как стало известно «СЭ», Билл Питерс — один из четырех кандидатов на пост главного тренера «Автомобилиста».

55-летний канадец ранее возглавлял «Калгари», откуда был уволен в ноябре из-за расистского скандала, связанного с Акимом Алиу, с которым Питерс пересекался в фарм-клубе «Чикаго».

За 6 лет работы главным тренером в НХЛ Питерс лишь раз выходил в плей-офф — в прошлом сезоне с «Флэймз» в ранге победителя Западной конференции — и проиграл в первом раунде «Колорадо» со счетом 1-4.

Еще одним кандидатом является Сергей Зубов, ранее возглавлявший «Сочи». 49-летнего специалиста уволили с поста в октябре (сочинцы на тот момент занимали 6-е место на Западе). Заменивший его Александр Андриевский не сумел вывести команду в плей-офф.

Зубов дважды за два с лишним года работы в «Сочи» выводил «леопардов» в плей-офф. На данный момент он является старшим советником генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла.