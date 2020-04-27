«Пир во время чумы». Жесткая позиция менеджера «Металлурга» о повышении потолка зарплат

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал идею повысить потолок зарплат. Напомним, что в четверг должен состояться совет директоров КХЛ по этому вопросу: некоторые его представители предлагать поднять потолок на сезон-2019/20 с 900 миллионов рублей до 1,3 миллиарда.

— Какова ваша позиция по повышению потолка зарплат?

— Мы строго против. Однозначно против. И не видим никаких предпосылок к увеличению. Григоренко поехал в НХЛ на 1,2 миллиона долларов, это 96 миллионов рублей, но тут ведь еще американские налоги. Что, Михаилу здесь никто не предложил бы 65 миллионов? И тут вопрос: Григоренко просто поехал в лучшую лигу? Наверное, в лучшую. Ему бы нашли деньги. Но его они здесь не интересуют. Он за возможностями едет. Как и Капризов, и Сорокин, и другие ребята.

Даже если мы затронем повышение курса доллара, в КХЛ все равно платят огромные деньги. В Европе, в той же Швеции, ориентируются на снижение зарплат из-за текущей экономической ситуации. В НХЛ попадут единицы. Даже если мы себя позиционируем как вторую лигу мира — она ведь все равно не низкооплачиваемая. Наоборот, очень высокооплачиваемая. Реально вторая по доходам даже при потолке в 900 миллионов. Надо было просто менеджерам работать, держа в уме грядущий жесткий потолок. А разговоры о том, что «мы об этом не думали»... Тренер думать не должен об этом, должен думать менеджер. Должен своей башкой отвечать. Мы же в «Металлурге» нашли выход из сложной ситуации. Постарались ее разрулить. В этом и заключается работа менеджера. Мы нормально комплектуемся.

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Для чего повышать потолок зарплат? Чтобы поднять зарплаты хоккеистам? Это, извините меня, пир во время чумы. Когда спад в экономике, когда многие экономически успешные футбольные лиги прямо говорят о снижении зарплат, мы будем их повышать? Что мы таким образом устраиваем? Пир во время чумы.

С потолком будет веселее и интереснее. Дополнительные шансы для молодежи. Все в равных условиях. И даже если мы говорим об Олимпиаде — время есть, и мы вполне успеем кадры подготовить. (Игорь Еронко)