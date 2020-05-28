Пилут может вернуться в «Баффало» из «Трактора» после начала нового сезона в НХЛ

Журналист The Athletic Джон Фогль в своем Twitter подтвердил информацию о том, что защитник «Баффало» Лоуренс Пилут перейдет в «Трактор». По его данным, хоккеист уже подписал контракт. При этом Фогль уточняет, что швед может вернуться в клуб НХЛ.

Указано, что «Баффало» сохранит права на хоккеиста и может вернуть его в команду. Если сезон в КХЛ начнется раньше, чем в НХЛ, хоккеист может поиграть за «Трактор», а затем вернуться в «Баффало». Клуб не попал в плей-офф в текущем сезоне. Новый чемпионат КХЛ планируют начать 2 сентября, а в НХЛ — в январе 2021 года.

24-летний швед два последних сезона провел на контракте новичка в системе «Баффало». В его активе 46 матчей в НХЛ и 6 (1+5 очков). Также он выступает за сборную своей страны.

В составе «Йенчепинга» хоккеист выиграл чемпионат Швеции и трижды участвовал в Лиге чемпионов.