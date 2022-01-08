Пилипенко: «В «Северстали» сложился такой дружный коллектив, что у всех есть одна цель»

Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко прокомментировал выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ под руководством Андрея Разина.

«Я думаю, каждый тренер по-своему хорош. Но тут в «Северстали» сложился такой дружный коллектив, что у всех есть одна цель и все стремятся к ней. Полагаю, за счет командной работы и такой результат есть. И личный, и командный. Мы на каждую игру выходим, настраиваемся, чтобы два очка забрать. Неважно, с кем играем — с лидерами, аутсайдерами или средними командами. Мы стараемся взять как можно больше очков и выше подняться в турнирной таблице», — приводит слова Пилипенко «Известия».

«Северсталь» после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 59 очков.