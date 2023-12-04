Пилипенко установил рекорд «Северстали» в КХЛ по продолжительности результативной серии

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко забил гол в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

27-летний хоккеист набрал очки в девятом матче подряд. Как сообщает пресс-служба КХЛ, он установил новый рекорд «Северстали» в лиге по продолжительности результативной серии. Предыдущее достижение принадлежало Александру Петунину — 8 матчей в сезоне-2020/21.

Пилипенко с 2021 года играет за «Северсталь». В текущем сезоне форвард провел 34 матча и набрал 35 (21+14) очков.