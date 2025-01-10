Пилипенко: «НХЛ? Решил остаться здесь»

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко ответил на вопрос, планировал ли он попробовать свои силы в НХЛ.

«Были [мысли], конечно, но я решился остаться здесь. Я думаю, что до конца следующего сезона я точно буду играть в КХЛ», — цитирует Metaratings.ru Пилипенко.

На счету Пилипенко 244 матча в КХЛ, в которых он набрал 182 (88+94) очка.

В этом сезоне 28-летний форвард занимает третье место в списке бомбардиров лиги, в его активе 41 (21+20) очко в 43 играх FONBET Чемпионата КХЛ.