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Пилипенко и Сетдиков вернулись в «Автомобилист»

6 июля 2020, 16:00
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Нападающие Кирилл Пилипенко и Никита Сетдиков вернулись в «Автомобилист». Оба игрока подписали с двусторонние контракты сроком на один год, сообщает сайт клуба.

Пилипенко и Сетдиков ранее выступали в системе «Автомобилиста», но в минувшем сезоне играли за «Адмирал» и рижское «Динамо» соответственно.

Пилипенко в минувшем сезоне провел за «Адмирал» 17 матчей в КХЛ, забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам. На счету Сетдикова 25 матчей за рижан в прошлом сезоне, в которых он набрал 8 (2+6) очков.

Также уральский клуб заключил двусторонние соглашения с нападающими Антоном Ковалевым и Михаилом Калашниковым.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5894/

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