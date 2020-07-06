Пилипенко и Сетдиков вернулись в «Автомобилист»

Нападающие Кирилл Пилипенко и Никита Сетдиков вернулись в «Автомобилист». Оба игрока подписали с двусторонние контракты сроком на один год, сообщает сайт клуба.

Пилипенко и Сетдиков ранее выступали в системе «Автомобилиста», но в минувшем сезоне играли за «Адмирал» и рижское «Динамо» соответственно.

Пилипенко в минувшем сезоне провел за «Адмирал» 17 матчей в КХЛ, забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам. На счету Сетдикова 25 матчей за рижан в прошлом сезоне, в которых он набрал 8 (2+6) очков.

Также уральский клуб заключил двусторонние соглашения с нападающими Антоном Ковалевым и Михаилом Калашниковым.