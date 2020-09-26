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Певица МакSим появилась на публике

21:34
МакSим. Фото -
МакSим. Фото -
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, стала почетной гостьей матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и хабаровским «Амуром».

Встреча «Спартак» — «Амур» прошла в субботу в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

С начала 2020 года СМИ много писали о возможной болезни МакSим.

Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака», и болельщики красно-белых регулярно исполняют данную песню на трибунах.

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