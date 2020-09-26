Певица МакSим появилась на публике
21:34
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, стала почетной гостьей матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и хабаровским «Амуром».
Встреча «Спартак» — «Амур» прошла в субботу в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
С начала 2020 года СМИ много писали о возможной болезни МакSим.
Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака», и болельщики красно-белых регулярно исполняют данную песню на трибунах.