Певец Майданов исполнил для СКА песню "Питер, вперед!"

Известный исполнитель Денис Майданов записал для СКА песню "Питер, вперед!", сообщает официальная группа "армейцев" "Вконтакте".

Послушать ее можно в группе СКА, а скачать - на сайте клуба.

Подопечные Ильи Воробьева проиграли первый матч четвертьфинальной серии Западной конференции со "Спартаком" (0:2). Вторая игра пройдет сегодня, 28 февраля, в дворце спорта "Ледовый". Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

Все о КХЛ - здесь