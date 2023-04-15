Петухов подпишет контракт с московским «Динамо» после выхода на рынок свободных агентов

По информации «СЭ», нападающий Егор Петухов подпишет контракт с московским «Динамо» после выхода на рынок свободных агентов.

30 апреля истекает контракт Петухова с «Барысом», в котором он провел всю карьеру в КХЛ.

29-летний игрок в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за команду 68 матчей и набрал 24 (17+7) очка.