Петри Контиола: «Йокерит» ждал плей-офф, мы готовы»

Нападающий «Йокерита» Петри Контиола прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1) в матче Кубка Гагарина. Финская команда ведет в серии со счетом 2-0.

— Мы ждали этот плей-офф, наша команда была готова, — цитирует форварда официальный сайт лиги. - СМИ давили на «Йокерит» из-за того, что плохо играли в плей-офф раньше. Как видите подготовка дает результат, пока все хорошо. Мы голодны, мы хотим побеждать и делать все, что нужно для победы. У меня столько друзей в «Локомотиве», могу называть их братьями! Пять лет провел в команде, а теперь либо я, либо они пройдут дальше. Весело и грустно в одно и то же время. Серия ещё не закончилась, в Ярославле матчи будут тяжелыми, «Локомотив» еще не показал себя. Мы начали серию дома, сейчас нужно выигрывать в Ярославле, у них хорошая команда, они ещё не показывали свою лучшую игру.