Петьков подписал однолетний контракт с «Амуром»

«Амур» объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Петьковым.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. Ранее клуб из Хабаровска выменял спортивные права на форварда у «Адмирала» за денежную компенсацию.

Петьков с 2013 года находился в системе СКА. В 2020-м он был обменян в «Сочи», а в 2023-м присоединился к «Адмиралу» также в результате обмена.

В минувшем сезоне нападающий набрал 6 (4+2) очков в 38 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел три игры.