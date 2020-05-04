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Петерссон заработает 150 миллионов рублей за два сезона в «Локомотиве»

17:10
Андре Петерссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Петерссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» стала известна зарплата новичка «Локомотива» Андре Петерссона. Шведский форвард заработает за каждый из двух сезонов в ярославском клубе по 75 миллионов рублей.

29-летний форвард играл в КХЛ в составе «Сочи», «Авангарда», «Барыса», а последние два сезона выступал в московском «Динамо».

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/20 Петтерсон провел 47 матчей и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 6 (5+1) очков. Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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