Петерис Скудра: «Трактор» пятиться не будет, донесли до ребят»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение от СКА (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— СКА с победой, — цитирует официальный сайт СКА Скудру. — Хороший матч получился, второй отрезок у нас опять удался. При счете 3:1 пару таких нелепых потерь мы совершили, со СКА это очень опасно. Об этом мы говорили с ребятами. И после пропущенного гола нужна была хорошая смена.

Безобразная сегодня игра на пересменках. Мы не имеем права любому сопернику давать столько легких моментов, и такой команде, как СКА. Мы много работали, сражались, выцарапывали, чтобы просто так не дарить такие моменты. Однозначно будем вносить коррективы.

Не понравилось в третьем периоде, что мы начали немножко катиться назад, отошли от игрового плана, который был у нас, начали пятиться. Мы пятиться не будем однозначно, донесли до ребят. Не смотря на то, где мы играем, с кем, мы не будем пятиться. Много сегодня создали, мы были намного лучше (чем в матче с «Витязем»), увереннее. Такой матч — он всегда «тонкий». В овертайме у нас был шанс. Не забили — ответная атака. Тем не менее, ребята сражались, за это будем цепляться.

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