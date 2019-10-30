Петерис Скудра: «Стараемся сделать все возможное, чтобы Кравцову было комфортно»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Болельщиков и ребят хочу поздравить с победой, — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора». — Молодцы. Вышли с хорошим настроем. Неплохое начало матча, хороший получился первый период, забили гол. Во втором периоде знали, что Минск будет добавлять, хорошо знакомы с командами Крэйга. Они играют очень-очень агрессивно. Знали, несмотря ни на что, Минск будет идти очень агрессивно, и это очень непростой матч для нас, особенно для молодых ребят, когда постоянно идёт давление, постоянно из-под него надо выходить, абсолютно нет свободного льда. Мы к этому готовились, но было очень непросто. К вопросу реализации моментов, которая у нас не работала всё это время, сегодня мы очень неплохо сыграли в концовке эпизодов. Те ребята, которые совсем не так давно в команде — Лисин и Авцин — они сегодня повели за собой и немножко разгрузили молодежь. Молодых тоже много было у нас в составе, они держали удар, но шли второй волной, им не надо было идти первой волной. Хорошая победа. Будем надеяться, что уверенность придёт к нам через такие победы в очень непростом матче.

— Как вам игра Виталия Кравцова? Такое ощущение, что ещё не до конца адаптировался к лиге.

- Ну естественно, прилетел два дня назад. Там было все по-другому, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы ему было комфортно. Чтобы ему все было понятно: тренировочный процесс, игровые какие-то нюансы. Он хорошо знает Никиту Тертышного, поэтому мы поставили ребят вместе с Седлаком. Гика не сможет нам помочь до перерыва. Не всё получалось, но выглядели очень неплохо.

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