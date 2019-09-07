Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча против «Амура» (2:1 ОТ). Встреча началась с 10-минутной задержкой из-за опоздания челябинского клуба в Хабаровск.

— Мне показалось, что матч получился весьма интересным. Довольно много моментов было у обеих команд. Здорово, что мы смогли начать эту непростую выездную серию с победного результата, — приводит слова тренера официальный сайт «Амура».

У «Трактора» была очень непростая ночь, добрались буквально перед самым матчем. Ситуация была показательной для нас — она бы парней сплотила или наоборот. Молодцы, справились, провели хороший матч. Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков. У нас День города в Челябинске, поэтому всех болельщиков — с победой и праздником.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей