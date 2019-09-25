Петерис Скудра: «Ребята играли до конца, несмотря на счет и ситуацию на поле»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра принес извинения болельщикам за поражения в матче с «Ак Барсом» со счетом 0:6.

— В первую очередь, я хотел бы извиниться перед болельщиками за такой счет. И в то же время я хотел бы их поблагодарить, потому что они поддерживали и гнали команду вперед, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Я могу сказать, что ребята играли до конца, несмотря на счет и ситуацию на поле. Считаю, что мы создали довольно-таки много моментов. Если посмотреть статистику по броскам и времени в атаке, мы не заслужили такой счет. Но, тем не менее, что есть то есть.

Ребята — молодцы, сражались до конца. Мы продолжаем создавать моменты, но мы не можем забить пока гол в нужный момент. Это наше состояние сейчас после этой поездки. Мы будем из него выходить. Нам это надо перебороть. Нам нужно через это пройти. По-другому не будет. Мы должны найти способ выйти из такого состояния и выиграть следующий матч дома. Мы в долгу перед болельщиками.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков